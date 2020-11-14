صور.. ليلى علوي تعلق على حضورها أكبر كشف أثري في سقارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الممثلة المصرية ليلى علوي، عن سعادتها بحضورها، السبت، كشفا أثريا جديدا في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة وسط مصر.

وكتبت ليلى عبر حسابها على أنستقرام: "شيء يدعو للفخر إن الواحد يحضر يوم مهم جدا في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكثر من 100 تابوت بخلاف الـ59 التي تم اكتشافها من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة".



وأضافت: "بشكر وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العناني، والدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل للكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية في ظل الظروف الصعبة اللي يمر بها العالم كله من وباء وفي انتظار بقية الاكتشافات في الأيام المقبلة".

وكشفت وزارة الآثار والسياحة المصرية عن حصيلة الكشف الأثري الضخم الذي توصلت إليه في منطقة سقارة.

وقالت في بيان رسمي إنه تم العثور على 100 تابوت خشبي مغلق يعود عمرها إلى أكثر من 2500 سنة، و40 تمثالا خشبيا لـ"بتاح سوكر" إله جبانة سقارة، وتمثالين خشبيين من أروع ما يكون، بحسب الوزارة.

وتابعت وزارة الآثار في بيانها أن الكشف الأثري الضخم في سقارة تضمن أيضا عددا من تماثيل الأوشابتي والتمائم، و4 كارتوناج مذهب.