شكرا لقرائتكم خبر عن "حطالى روج" أغنية جديدة تجمع محمود الليثى ومايا دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب الشعبى محمود الليثى لتسجيل أغنية جديدة تجمعه مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، وتحمل الأغنية اسم "حطالى روج"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

وطرح المطرب الشعبى محمود الليثى مؤخرا أغنيته الجديدة "قشطة بالزبادى" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى استعان من خلالها بالراقصة البرازيلية لورديانا، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للاطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى أكثر من 4 مليون مشاهدة حتى الان.

وقال المطرب الشعبى محمود الليثي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا سعيد جدا بدعم الجمهور ليا فى أغنية قشطة بالزبادي مع الراقصة لورديانة ويارب تفضلوا معايا وتنجحونا بعد ربنا سبحانه وتعالى لان إحنا من غيركوا مش هنعرف ننجح، وبشكر كل اخواتى اللى وقفوا جنبى فى الأغنية".

محمود الليثى طرح أكثر من أغنية الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الافلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.