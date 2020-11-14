شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تنجح فى الصلح بين أصالة وأحلام بعد تغريدة نجل النجمة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت محاولات الصلح بين المطربة السورية أصالة والنجمة الإماراتية أحلام الشامسى، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجرى" الذى أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.

وردت الفنانة أصالة على أحلام، في تغريدته لها قائلة:"منّ حبّك إلي طبّقتى مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

وفى تغريدة جديدة كتبت أحلام:" مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك".



النجمة أصالة وأحلام وتغريدات متبادلة على تويتر

ويأتي ذلك بعد أن علقت أحلام على تغريدة نجلها، قائلة:" لا تحبها أكثر مني بس اعترف أنك حبيتها مني"، وذلك رد على تغريدة نجلها الذى اعترف بحبة للفنانة أصالة.

وكانت المطربة اللبنانية إليسا، التى حاولت الصلح بين المطربة الإماراتية أحلام الشامسى و النجمة السورية أصالة نصرى بعد ردها على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجري"، قائلة:" بحبكن كتير انتو التنين أحلام وأصالة وبحب ترجعوا تتصالحوا".



إليسا

وكان اعتبر البعض رد الفنانة السورية أصالة على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجري" رسالة صلح ونهاية للخلاف بين الفنانتين، خاصة أنه قال: "أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".

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تغريدات أخرى بين أصالة وأحلام

ياتى ذلك بعد رد أصالة على نجل أحلام، حيث قالت: "لا تتخيّل يا فاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبة ومحبّتك الغالية.. ارتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العاليه، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)".

وفي يوليو 2019 أشتعلت الأزمة بين الفنانتين نتج عنه قيام أحلام بحظر "بلوك" أصالة على تويتر وإثارة الجدل بين متابعى كل من المطربتين، حيث بدأت القصة وقتها عندما تمنت أصالة الدعاء بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة أنها لا تحمل لها أى كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: " هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".