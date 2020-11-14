شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "القاهرة كابول" يسافر للغردقة لتصوير المشاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر المخرج حسام على وفريق عمله، إلى الغردقة يوم 24 نوفمبر الجارى، وذلك لعاينة أماكن تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث من المقرر البدأ في تصوير المشاهد الخارجية يوم 27 على اٌقصى تقدير، خاصة أن تلك المشاهد تتضمن مشاهد في الصحراء والبحر وخلافه ، وتجمع تلك المشاهد كل من طارق لطفى وخالد الصاوى وأخرون.

وفى السياق ذاته، انتهى مخرج العمل حسام على من تصوير ما يقرب من 80% من مشاهد المسلسل، حيث يتبقى له 3 أسابيع فقط وينتهى من التصوير بالكامل، ويتبقى فقط مشاهد سيتم تصويرها فى إحدى الدول الاوربية، لم يتم الاستقرار عليها حتى الأن .

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته بجانب النجوم الثلاثة خالد الصاوى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، كل من حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد رزق، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.