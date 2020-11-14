شكرا لقرائتكم خبر عن أسعدتنى كلماتك الطيبة.. أصالة ترد على ابن الفنانة أحلام والجمهور يطالبها بـ"الصلح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة السورية أصالة على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجري" الذى أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على هذه التغريدة، واعتبرها البعض أنها رسالة صلح ونهاية للخلاف بين الفنانتين، خاصة أنه قال: "أرغب الآن في فهم لماذا أنتم مستغربين من أنني أحب أصالة؟ لكي يكون في علمكم أن أمي تسمع لأصالة أكثر مني".

وعلقت عليه الفنانة أصالة قائلة: "لا تتخيّل يا فاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبة ومحبّتك الغالية.. ارتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العاليه، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)".



أصالة ترد على نجل الفنانة أحلام

وسرعان ما انهالت التعليقات على تغريدة أصالة، حيث طالبها جمهورها بالصلح مع الفنانة أحلام، حيث علق أحد متابعيها: "كفوا أصالة، يلا تصالحي مع أحلام". فيما كتبت أخرى: "تصالحي مع أحلام هي أكثر واحدة صديقتك صدقيني".

Advertisements













وفي يوليو 2019 أشتعلت الأزمة بين الفنانتين نتج عنه قيام أحلام بحظر "بلوك" أصالة على تويتر وإثارة الجدل بين متابعى كل من المطربتين، حيث بدأت القصة وقتها عندما تمنت أصالة الدعاء بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة أنها لا تحمل لها أى كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: " هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".

ومن جانبها ردت أصالة على أحلام قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض". وبعد رد أصالة، حذفت أحلام البوست الأمر الذي آثار استغراب المتابعين حول السبب، وبعد الهجوم من جمهور أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.