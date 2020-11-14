شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يربك طاقم فيلم "The Batman" مجددا بعد تأجيل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هناك حالة من الفوضى والارتباك لدى صناع فيلم "The Batman" بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ودخول عدد من طاقم الفيلم في الحجر الصحي في الآونة الأخيرة بسبب الفيروس التاجي "كوفيد 19"، خاصة بعد ظهور حالة مؤكدة مصابة بالفيروس بين طاقم العمل.

وذكرت مصادر أن اختبارات فيروس كورونا المستجد للممثل "الدوبلير" في الفيلم جاءت إيجابية لمرض "كوفيد 19"، مما دفع صناع الفيلم الذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه إسترليني بإبعاد المخالطين له عن طاقم العمل لمدة 14 يومًا على الأقل حتى انتهاء فترة الحجر الصحي.



الفنان العالمي روبرت باتينسون

وواجه فيلم باتمان الذي سيشهد تولي الفنان العالمي روبرت باتينسون دور "Caped Crusader "، بالفعل تأخيرات كبيرة بعد تعليق الإنتاج في مارس لمدة 6 أشهر في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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وهناك بعض المشاهد المثيرة التي كان من المقرر تصويرها في استوديوهات وارنر بروس بليفسدن في هيرتفوردشاير، سيتم تأجيلها حتى ينتهي المخالطين من الحجر الصحي، وهذا الأمر وصفه أحد المصادر بـ"الكارثي للغاية".

وفي أكتوبر الماضي، قررت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن الشهير The Batman، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون، تأجيل طرح الفيلم لشهر مارس عام 2022، بعد أن كان من المقرر عرضه في أكتوبر عام 2021.



روبرت باتينسون

ويأتي قرار تأجيل طرح الفيلم لعدة أشهر، بسبب إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منذ عدة أسابيع، مما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل الى الحجر المنزلي.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد الذي يقوم بإخراجه مات ريفز، يشهد الكثير من التوقفات بسبب أزمة فيروس كورونا، ومن المقرر ان يكون موعد طرح الفيلم في مارس 2022 الأخير بعد سلسلة من التأجيلات.