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شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل توجه رسالة للشاتمين والمغتابين بعد أخبار انفصالها عن تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار عديدة انتشرت طوال الساعات الماضية حول انفصال النجم تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، إلا أن الأخيرة فضلت مؤخراً ومن خلال ستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام إرسال رسالة لمتابعيها، قالت فيها: "قل لشاتمك ومغتابك والمفترى عليك، سبحان من سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".
بسمة بوسيل على إنستجرام
وعلم ”الخليج 365” أن صورا مفبركة للنجم تامر حسنى وراء غضب زوجته بسمة بوسيل، وبدء الخلاف الحالى القائم، الذى يسعى عدد كبير من أصدقاء الزوجين لإنهائه الآن، حيث يتواجد أصدقاء مشتركون بين تامر وبسمة فى منزل كلاهما، لإنهاء الاختلاف القائم بين الزوجين، والأمور الآن فى طريقها للحل.
وفى سياق آخر، كان النجم تامر حسنى نشر عبر خاصية الاستورى على حسابه من خلال إنستجرام صورة معلقا عليها بكتابة: "قولني كلام تحتل المركز الـ27 على مستوى العالم".
وعلى مدار الفترة الماضية تصدرت أغاني ألبوم "خليك فولاذى" قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب من خلال 3 أغانى جاءت بأول 3 مراكز، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها.
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