شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وبسمة بوسيل.. محاولات إنقاذ 8 سنوات من الحب والعشرة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد زواج دام أكثر من 8 سنوات وقصة حب طويلة، خرجت أنباء متضاربة حول انفصال النجم تامر حسنى عن زوجته الفنانة بسمة بوسيل، وانتشرت عبر منصات السوشيال ميديا ما يعكس وجود أزمة فى العلاقة بينهما.

ولكن عكس ما يشاع لم تكتب كلمة "النهاية" حتى الآن؛ فالأمر لم يزد عن كونه مجرد اختلاف وجهات النظر، وهذا ما يحدث كثيرا فى الوسط الفنى بسبب الغيرة القاتلة لبعض زوجات الفنانين.

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”الخليج 365” علم أن صورا مفبركة للنجم تامر حسنى وراء غضب زوجته، فيما يقود حاليا أصدقاء مشتركون محاولات صلح لإنهاء الخلاف القائم بينهما.