شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا له واسألوا عليه.. إصابة الفنان مجدى عبيد الشهير بـ"أبو الروس" بجلطة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أسبوعين أصيب الفنان مجدى عبيد بجلطة فى المخ، احتجز على إثرها بالرعاية المركزة، وبعد أن تحسنت حالته قليلاً، وخرج من المستشفى، أصيب بجلطة ثانية واحتجز مرة أخرى فى المستشفى.

أحبه الجمهور ودخل قلوب الملايين منذ ظهور فى عدد من مشاهد مسلسل " حديث الصباح والمساء"، حيث استطاع بموهبته وأدائه الرائع أن يجذب الانتباه ليصبح شخصية " حسين أبو الروس" فى المسلسل من أكثر الشخصيات التى أحبها الجمهور وحفظ مشاهدها التى أصبحت من اكثر المشاهد تداولاً على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى.

"أنا عارف انك مغصوبة عليا، خلقتى مش ولا بد، راس كبيرة وجتتة عيل، حاجة كدة مش راكبة على بعضها ، لكن اللى عاوز أقولهولك انى عمرى ماهغصبك على حاجة ، أنا تاجر أنتيكات اتربيت أعرف قيمة الحاجة، وانتى جوهرة غالية اتمنيتها والمولى قسم لى بيها وهيقدرنى أسعدها وأحافظ عليها ، البيت ده بيتك وأنا فيه ضيف وأوعدك عمرى ماهبقى ضيف تقيل"..هكذا حفظ الملايين هذا المشهد، وهكذا أصبح أبو الروس فتى أحلام آلاف الفتيات رغم أنه لا يتمتع بأى مقاييس الوسامة، وهكذا استطاع الفنان مجدى عبيد الذى أدى هذه الشخصية أن يكون مقنعاً وأن يجعل من هذا الدور علامة وأن يقف بثبات أمام عمالقة ونجوم الفن الذين شاركوا فى المسلسل، واستطاع عن عمد أو غير قاصد أن يقدم أكبر وأصدق نموذج فى مكافحة التنمر والرفض للأشخاص الذين يختلفون عن الغالبية فى الشكل والمظهر وغيرها.

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استطاع الفنان مجدى عبيد أن يحفظ لنفسه مكانا مميزاً فى وجدان الجمهور ، على الرغم من أن لم تواتيه الفرصة بعد هذا الدور ليظهر كل ما يملكه من إمكانيات فنية، ولم يستطع أن يحارب فى الواقع ماحاربه فى التمثيل وظل الفنان الموهوب والمخرج المسرحى مجدى عبيد فى خانة المظاليم والمهمشين رغم مواهبه الكبيرة.

ورغم متابعة نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى لحالة الفنان مجدى عبيد وسرعة استجابته وتدخله لنقله للمستشفى ومتابعته المستمرة للحالة، وهو ما دفع زوجة عبيد للتوجه له بالشكر، إلا أن زملاء الفنان مجدى عبيد من الفنانين لم يسألوا عنه أو يتابعوا حالته ولم يسأل عنه من الفنانين سوى الفنان الكبير صبرى عبدالمنعم ومحمد عادل، ورائد ابراهيم وعفاف مصطفى، ولم يهتم غيرهم بحالة زميل شارك الكثيرين عدد من الأعمال الفنية.

لذلك نتوجه لأبناء الوسط الفنى بأهمية السؤال على زميلهم مجدى عبيد للرفع من حالته المعنوية وهو ما له تأثير كبير على حالته الصحية، وللجمهور بالدعاء للفنان الذى أمتعهم بفنه ولم ينل كل ما يستحق من تقدير وأدوار تليق بموهبته.

والفنان مجدي عبيد مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، واشتهر بدوره في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، كما شارك في العديد من المسلسلات، منها «أفراح القبة» و«بدون ذكر أسماء» و«أبو العروسة 2»، كما أخرج العديد من المسرحيات الناجحة ومن بينها "جحا وبقرة السلطان" عام 1986، ومن العروض المسرحية التي قدمها : قوم يا مصري، وحكاية الفلاح عبد المطيع، ورحلات بن بسبوسة، وشباك مكسور.