أول رد من إليسا على نانسي عجرم: "عم يخلقوا فتن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خرجت النجمة إليسا عن صمتها بعد عدة تغريدات نشرتها مواطنتها المطربة نانسي عجرم، اليوم السبت، فسرها البعض أنها هجوما على الأولى.

وكتبت إليسا عبر حسابها على "تويتر": "خليني أحسم الجدل من الآخر.. نانسي وهيفاء ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني، نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقوا فتن".

تابع: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس أنا أسبقها وهي تسبقني لأنو هيدي هي المنافسة الشريفة".

وكانت نانسي عجرم خرجت عن صمتها بعد عرض قناة "mtv" تقريرا أشار إلى أنها ليست الفنانة الأولى عربيا بأرقام المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، ونسب التقرير إلى مواطنتها إليسا هذا اللقب.

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وفي عدة تغريدات أثارت الجدل عبر "تويتر"، قالت نانسي عجرم: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بيرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وأضافت: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو الإطلالات وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير آلة حاسبة".

تابعت: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية".

يشار إلى أن آخر أعمال إليسا ألبوم "صاحبة رأي" والذي طرحته في أغسطس الماضي، من إنتاج شركة "روتانا".

بينما آخر أغنيات نانسي عجرم "إلى بيروت الأنثى" عن قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.