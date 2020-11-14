نجل أحلام :"أمي تسمع لأصالة أكتر مني" وأصالة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف فاهد مبارك نجل المطربة الإماراتية أحلام، أن والدته تستمع لأغاني المطربة السورية أصالة نصري رغم الخلاف بينهما.

كتب فاهد تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، :"الحين أبي أفهم شئ كلكم مستغربين أني أحب أصالة؟، عشان يكون في علمكم يعني أن أمي تسمع لاصالة أكتر مني".

لترد المطربة أصالة على تغريدة فاهد، قائله :" لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. ارتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك ، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني".

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.