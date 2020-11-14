نانسي عجرم تثير الجدل بتغريدة "المهذب ما بيرِد" .. ما علاقة إليسا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خرجت النجمة نانسي عجرم، عن صمتها بعد عرض قناة "mtv" تقريرا أشار إلى أنها ليست الفنانة الأولى عربيا بأرقام المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها ليست المطربة اللبنانية صاحبة الكليبات الأكثر تأثيرا في العالم العربي، ونسب التقرير إلى مواطنتها إليسا هذا اللقب.

وفي عدة تغريدات أثارت الجدل عبر "تويتر"، قالت نانسي عجرم: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بيرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وأضافت: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو الإطلالات وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير آلة حاسبة".

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تابعت: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية".

يشار إلى أن آخر أغنيات نانسي عجرم "إلى بيروت الأنثى" من قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير نزار قباني، ٔلحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.