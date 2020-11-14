مع هنا شيحة.. أول صور لتامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

ظهر الفنان تامر حسني للمرة الأولى بعد إعلان زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، انفصالهما مساء أمس الجمعة.

ونشرت رشا شيحة، صورة لها مع شقيقتها الفنانة هنا شيحة، والفنان تامر حسني، مساء اليوم السبت.

كما ظهر تامر في فيديو انتشر له رفقة مدير أعماله تامر يحيى، في إحدى مناطق القاهرة.

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر "ستوري إنستجرام"، وسرعان ما حذفت منشورها.

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وكتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".

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