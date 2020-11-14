إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة في المخ للمرة الثانية في أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف "نديم" نجل الفنان مجدي عبيد، عن إصابته بجلطة في المخ للمرة الثانية في نحو أسبوعين، طالبة من محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب نجل مجدي عبيد عبر حسابه على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، بابا دخل العناية المركزة تاني، والزيارات ممنوعة".

وأضاف: "بعتذر لحضراتكم جميعا على التقصير في الرد على كل المكالمات والرسايل، شكرا جزيلا على اهتمامكم ودعواتكم الصادقة، بابا للأسف عنده جلطة أخرى جديدة في نفس مكان جلطة الأسبوع الماضي بالمخيخ، وهو حاليا بالرعاية المركزة والزيارات ممنوعة تماما بأمر المستشفى حتى تتحسن الحالة".

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وكانت قد كشفت زوجة الفنان مجدي عبيد، السيدة نجلاء عبد السلام، عن إصابته بجلطة في المخ، مطلع نوفمبر الجاري، ونشرت صورة له عبر "فيسبوك"، معلّقة: "اللهم أنت الشافي العافي، يارب اشفي زوجي مجدي وقومهولنا بالسلامة.. ادعوله يا جماعة عنده جلطة في المخ".

مجدي عبيد هو ممثل ومخرج مسرحي، شارك في العديد من الأعمال الفنية مثل مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسلسل "أفراح القبة" 2016.

وقدّم عبيد عبر رحلة طويلة امتدت لأكثر من ربع قرن مع مسرح الثقافة الجماهيرية، عددا غزيرا من العروض المسرحية بدأها سنة 1986 مع فرقة ببا المسرحية بعرض "جحا وبقرة السلطان"، وآخرها مع فرقة الغربية القومية عرض "قوم يا مصري" في 2011.