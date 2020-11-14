"مش هتقبل إني أتسجن".. حمو بيكا يوجه رسالة جديدة لهاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا رسالة لنقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، يعتذر له خلالها من جديد.
نشر "بيكا" صورة للفنان هاني شاكر، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، علق عليها :"رسالة للأستاذ هاني شاكر، نقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربي، بتمنى منك أنك تقبل اعتذاري وإنك تعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير، واثق جدا في طيبة قلبك وانك مش هتقبل إني اتسجن، أو حتى حياتي تدمر عشان بحب أكل عيشي، أتمنى إنك تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".
وكانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، قد عاقبت مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة تغريمه 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.
وأصدرت النقابة بيانًا استنكرت فيه تصرف الموسيقار هاني مهنا لدعوته حمو بيكا للغناء في زفاف ابنته وهذا ما نفاه مهنا مؤكدّا إنه لم يوجه له الدعوة.
رساله لاستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقين وامير الغناء العربي بتمني منك انك تقبل اعتذاري وانك تعتبرني زي ابنك او اخوك...Posted by حمو بيكا / Hamo Bika on Saturday, November 14, 2020
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