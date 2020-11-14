"عقلها صغير ونكدية".. تامر حسني يتحدث عن عيوب بسمة بوسيل في لقاء سابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

لازالت أصداء إعلان الفنانة المغربية بسمة بوسيل، انفصالها عن النجم تامر حسني، قائمة، خاصةً وأن الأخير لم يصدر عنه أي تعليق حتى الآن.

علاقة تامر حسني وبسمة بوسيل بدأت فنية بدويتو جمعهما من خلال أغنية "متسألنيش" من كلمات أمير طعيمة، قبل أن يتزوجا في عام 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".

وخلال حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة dmc، نوفمبر 2011، كشف تامر حسني عدة صفات سلبية في زوجته بسمة بوسيل، وهي:-

غيورة

سألته الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن الغيرة في حياته الزوجية، فقال: "جينا بقى للكلام اللي مش حلو.. بسمة بتغير طبعا، هي بتتعامل عادي الحقيقة يعني، لكن غصب عنها ساعات يعني، هتعمل إيه طيب؟ هي عرفتني كده وشايفة الحياة كده معايا".

عقلها صغير

في نفس الحوار يضيف تامر حسني متحدثا عن بسمة بوسيل: "عقلها بيصغر شوية، وكل الستات كده الحقيقة يعني، يعني ممكن تقولي على صورة في فرح: أنت باصص بصة غريبة أوي ليه؟ أقولها يعني معقول يعني؟ تلاقي الدماغ بتصغر في حتة كده".

Advertisements

نكدية

وقال تامر إن بسمة بوسيل "نكدية"، موضحا: "أحيانا بيبقى في جرعة نكد شديدة شوية، شديدة جدا، بتاخد لها فترة يومين تلاتة، مش ساعة، الستات بتعيش المود شوية، تزعل وأنا أقعد أصالح، في أيام بدخل أقولها إيه يا حبيبتي عاملنا إيه نكد النهارده؟".

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر "ستوري إنستجرام"، وسرعان ما حذفت منشورها.

وكتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل

تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

اقرأ أيضًا:

قصة خلاف تامر حسني وبسمة بوسيل الذي كاد أن يؤدي لانفصالهما قبل 6 سنوات