تراند اليوم : ابن أحلام يحرجها بتعليق عن أصالة.. والأخيرة ترد

ردت الفنانة السورية أصالة نصري، على تغريدة فاهد مبارك الهاجري ابن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عبر حسابه في موقع "تويتر"، وأثار بها صدمة بين المتابعين، كونها تتعلق بالفنانة السورية أصالة نصري.



وكان فاهد قد قال إن والدته أحلام تستمع إلى أغاني أصالة أكثر منه، متفاجئًا من استغراب المتابعين أنه من محبي الفنانة السورية، في حين علق متابعون بأن فاهد أحرج والدته بهذا التعليق.



وكتب ابن أحلام متسائلا: "الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين اني احب اصاله؟ عشان يكون في علمكم يعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني".



وعبرت أصالة، عن سعادتها بتغريدة ابن أحلام، مطالبة إياه أن تراه، كما أثنت على طيب قلبه وأخلاقه، مبدية رغبتها في التعاون معه فنيا بعدما علمت أنه موهوب في التلحين.



وردت أصالة على تغريدة "فاهد" قائلة: "‏لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغالية.. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العاليهدة، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)".