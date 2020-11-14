كايلي مينوغ تحقق إنجازاً تاريخياً: أول امرأة يتصدر ألبومها على مدى خمسة عقود في بريطانيا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - برغم جمال وتطور الألبومات الموسيقية الحديثة اليوم،يؤكد بعض النقاد قدرة الألبومات القديمة الرائدة المميزة على تحقيق نجاحات جديدة بعد مرور زمن طويل على إصدارها ،وبالطبع لا تتساوى الألبومات ولا نجومها في إحراز تقدماً مستمراً في بورصة الموسيقى.



الألبوم المتصدر"ديسكو" يحمل رقم 15 في مسيرة ورصيد كايلي مينوغ

احتل ألبومها "ديسكو" الصدارة في بريطانيا على مدى 5 عقود



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وبحسب صحيفة "الغارديان"، ووسائل الإعلام،باتت المغنية الأسترالية العالمية كايلي مينوغ البالغة من العمر"52 عاماً"،أول إمرأة ونجمة أسترالية يحتل ألبومها "ديسكو" الصدارة في بريطانيا ضمن النجوم، على مدى 5 عقود، حيث أن ألبومها "ديسكو" تصدر قوائم الألبومات.

وتم تحميل وبيع أكثر من 55 ألف نسخة إلكترونياً عبر الأنترنت في أسبوع.

وألبوم "ديسكو" ،التي تعيد فيه النظر مينوغ إلى جذورها الموسيقية الراقصة ، رقم واحد في المملكة المتحدة ، متفوقةً بذلك على كليف ريتشارد وإلتون جون وجورج مايكل.

ونشرت كايلي مينوغ "فيديو" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" ،تعبر فيه عن سعادتها الكبيرة بتصدر ألبومها الشهير "ديسكو" الذي قدمت فيه مينوغ أغاني وأداء الهروب من الواقع في الأوقات الصعبة بالأمل والموسيقى.

الألبوم المتصدر"ديسكو" يحمل رقم 15 في مسيرة ورصيد كايلي مينوغ الفني،ويأتي بعد غيابها لعامين كاملين منذ صدور آخر ألبوماتها "غولدن" عام 2018.

وتنافس كايلي مينوغ بألبومها "ديسكو" ألبومات ليتل ميكس وشيرلي باسي وأريانا غراندي المتصدرة المركز الثالث بألبومها.



يعتقد النقاد أن كايلي مينوغ هي النجمة الأكثر جاذبية وتواضعاً

يعتبرها النقاد النجمة الأكثر جاذبية وتواضعاً



يشار إلى أن كايلي مينوغ تتعاون مع فرقة "سبايس جيرلز" البريطانية وشير وروبي ويليامز ومشاهير آخرين على تقديم أغنية جديدة ضمن مشروع فني خيري مع أوركسترا بي بي سي، لجمع تبرعات مالية لمؤسسة:children in Need في المملكة المتحدة. وستعرض مسرحية فنية يشارك فيها عدد من المشاهير .

وقد تم جمع مليوني جنيه استرليني في عام 2019 الماضي للمؤسسة الخيرية التي تساعد الكثير من الأطفال والشباب المحرومين والمحتاجين في المملكة المتحدة "بريطانيا".

ويعتقد كثير من النقاد وعشاق البوب،أن مغنية البوب الشهيرة "كايلي مينوغ" ،هي النجمة الأكثر جاذبية وتواضعاً على الإطلاق،فليست إستفزازية ،وليست حريصة على منافسة نجمات البوب الأخريات،وإنما هي أكثرهن إخلاصاً وسحراً لفنها،وفنانة معطاءة ومتحمسة دائماً لتقديم يد العون والمساعدة للآخرين بسهولة وتواضع.