رئيس جامعة عين شمس : اختيار 24 باحثا من جامعتنا ضمن أفضل علماء العالم

قال محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، إن جامعة ستانفورد، من أكبر جامعات العالم، نظرت إلى العالم كله، ونسبة مصر من هؤلاء العلماء،ما يقرب من 400 عالم وباحث، وكان من جامعة عين شمس 24 باحث فى جميع فروع العلم.

وتابع خلال برنامج المصرى أفندى، على القاهرة والناس، مع محمد على خير، المعاير فى اختيار هؤلاء العلماء، هى عدد الأبحاث التى قام بنشرها العالم، حتى عام 2019، وهو تراكم سنوات طويلة، وأيضا عدد الاستشهادات والمراجع العلمية،

وهذا الرقم له علاقة بالتخصصات العامة والدقيقة، والتخصصات الأكثر دقة.

وأضاف المتينى، هؤلاء العلماء سيتم تكريمهم، وسينضم منهم إلى المجلس البحثى، وسيكونوا قاطرة للبحث العلمى الدقيق فى جامعة عين شمس، ومع ذلك هذا ليس طموحنا، فتاريخنا يصل إلى 70 عام، ونتمنى أن يزداد عدد العلماء المختار فى هذا التصنيف.