غدا.. عرض ليلة عابرة بمهرجان شيكاغو

يعرض فجر غد الاثنين بمهرجان شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم الروائي القصير " one night stand" أو ليلة عابرة، وهذا هو المهرجان العالمي الثالث للقيام بعد عرضه بنجاح في مهرجانات جيلافا التشيكي و في

مهرجان قابس التونسي ، وهو من اخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد و المخرج المصري مارك لطفي. ومن انتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من اشكال الوان للفنونو مفردات . الفيلم تصوير اللبناني مازن هاشم و مونتاج ميشيل ابوزخم تصميم الصوت لمايكل فوزي.

وهو اعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في ٢٠١٧. و هي مقابلة ليلية مصادفة في احد البارات الصغيرة مع رجل اروروبي في طريقه للانضمام للحرب في سوريا .