غدا.. عرض ليلة عابرة بمهرجان شيكاغو

يعرض فجر غد الاثنين بمهرجان شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية الفيلم الروائي القصير " one night stand" أو ليلة عابرة، وهذا هو المهرجان العالمي الثالث للقيام بعد عرضه بنجاح في مهرجانات جيلافا التشيكي و فيمهرجان قابس التونسي ، وهو من اخراج الفنانة الفلسطينية نور عبد و المخرج المصري مارك لطفي. ومن انتاج فيج ليف ستوديوز بدعم من اشكال الوان للفنون
وهو اعادة بناء لحدث حقيقي حدث في بيروت في ٢٠١٧. و هي مقابلة ليلية مصادفة في احد البارات الصغيرة مع رجل اروروبي في طريقه للانضمام للحرب في سوريا .
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