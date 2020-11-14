محمد على خير: كامالا هاريس مذاكرة مشاكل أمريكا وعلى رأسها الكورونا والعنصرية

قال الإعلامى محمد على خير، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، قالت على تويتر، أن هناك 4 تحديات تواجه الولايات المتحدة، وهى كورونا، والكساد، والعنصرية، وأزمة مناخية، وهذا يعطينا مؤشر أن هذه النائبة، "مذاكرة كويس" قبل أن تتولى منصبها، أو تتصدر له، وعرفت أولويات دولتها، فالإدارة الأمريكية

لا تتعامل مع الأشياء يوم بيوم، ولهذا السبب الدول الكبرى تسبقنا، لأنهم يعرفون تحدياتهم مبكرا. وتابع خير، أن ترامب رغم أن أمامه 10 أسابيع فقط، على مغادرة البيت الأبيض، إلا أنه قد يوفر لقاح كورونا للأمريكيين، ولكن هذا لن يغيرمن نتيجة الانتخابات فى أى شيء، ومع ذلك فترامب أكد، أن على الأمريكيين أن يستعدوا للانتخابات المقبلة، لأنه سيخوضها.

وعرض برنامج "المصرى أفندى"، تقريرا مجمعا عن اللقاحات الموجودة حول العالم حاليا المضادة لفيروس كورونا، حيث استحوذ على التقرير لقاح شركة "فايزر"، وأيضا اللقاح الروسى، والذى تؤكد الشركة المنتجة له، انتاج 500 مليون جرعة فى العام الواحد، ليتزايد الأمل فى عودة الحياة كما كانت قبل كورونا.