حجازى متقال ينتهى من تسجيل أغنية جديدة للنادى الأهلى

انتهى المطرب حجازي متقال من تسجيل أغنية جديدة إهداء للنادى الأهلي بعنوان " التاسعة يا أهلي"، وهى من كلمات وليد جنيدى، وألحان منعم، وتوزيع محمد هارون، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلةتقول كلمات أغنية التاسعة يا أهلى : انت تلف تدور ياكاس تروح شماليمين. مستني على مهلي.
اصل ياكاس فاكر نفسك هاتروح لمين..آخرك للأهلي..ويا شبكة تستاهلي.. التاسعة للأهلي...واحنا اللي قدنا مين..ده الأهلي ده حبيب الملايين. وليست المرة الأولى التى يتعاون فيها وليد جنيدى مع حجازى متقال، حيث تعاونا من قبل
يذكر أن المطرب حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشوار والده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب ستار ميكر.
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