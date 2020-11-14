شاركت الفنانة ليلى علوي في المؤتمر الذي عقد اليوم للإعلان عن الاكتشاف الأثري الضخم بمنطقة سقارة، والذي بلغ حوالي ١٠٠ تابوت وحوالي ٤٠ قطعة أثرية وتمثال. نشرت ليلى عبر حسابها على Instagram، صورا من المؤتمر وبجوار الكشف الأثري.
وعلقت كاتبة: "شيء يدعو للفخر أن الواحد يحضر يوم مهم جدا في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضرالحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكتر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة".
تابعت: "بشكر وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى، الدكتور مصطفى وزيرى، أمين
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ليلى علوي تشارك في الإعلان الاكتشاف الأثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.