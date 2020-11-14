صور.. ليلى علوي تشارك في الإعلان الاكتشاف الأثري

شاركت الفنانة ليلى علوي في المؤتمر الذي عقد اليوم للإعلان عن الاكتشاف الأثري الضخم بمنطقة سقارة، والذي بلغ حوالي ١٠٠ تابوت وحوالي ٤٠ قطعة أثرية وتمثال. نشرت ليلى عبر حسابها على Instagram، صورا من المؤتمر وبجوار الكشف الأثري.

وعلقت كاتبة: "شيء يدعو للفخر أن الواحد يحضر يوم مهم جدا في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضر

الحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكتر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة".

تابعت: "بشكر وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى، الدكتور مصطفى وزيرى، أمين

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المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل للكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله من وباء وفي انتظار بقية الاكتشافات في الايام المقبلة". جدير بالذكر أن أعمال حفر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.