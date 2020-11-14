تراند اليوم : ليلي أحمد زاهر تدخل عالم الجن والشعوذة – إتفرج

نشرت الفنانة ليلي أحمد زاهر صورة جديدة لها من كواليس مسلسل “وادى الجن” وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وكتبت ليلي من خلال صورتها معلقة :”ليال #وادى_الجن ”

وادي الجن من إخراج حسام الجوهري، منتج منفذ شركة أي برودكشن، ومن بطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة، كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك.ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.

Advertisements

ومن المفترض بدء عرضه خلال شهر نوفمبر القادم على احدى المنصات.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل “الفتوة” أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.