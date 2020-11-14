تراند اليوم : إدعوا لميار الببلاوي .. بين الحياة والموت – إتفرج

كشف نجل ميار الببلاوي عن تطورات حالتها الصحية بعد احتجازها في إحدى مستشفيات الولايات المتجدة الأمريكية أثناء تواجدها هناك.

وعبر الحساب الرسمي لميار الببلاوي بموقع وتطبيق Facebook كتب نجلها محمد:”احلى خبر سمعته النهارده ماما حبيبتى خرجت من العنايه المركزه وبقت فى غرفه وسمعت صوتها وقريب هترجع مصر”.

وكان نشر محمد نجل ميار الببلاوي في الرابع من نوفمبر الجاري صور لوالدته وهي في المستشفى، ظهرت نائمة وتعلق المحاليل الطبية، دون الكشف عن اسباب مرضها.

واتضح بعد ذلك أن ميار الببلاوي كانت تجري عملية في القلب وهو ما أكد عليه محمد لنفي اشاعات اصابتها بفيروس كورونا.

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يشار إلى أن ميار الببلاوي تقدم برنامج “أنا حوا” ويعرض عبر شاشة “النهار”.

يذكر أن ميار الببلاوي ابتعدت عن التمثيل منذ فترة، وتقدم برامج تليفزيونية تهتم بكل ما يخص المرأة والمجتمع وتنقلت بين العديد من القنوات الفضائية منها قناة العاصمة والحدث وLTC والمحور.



