تراند اليوم : جلسة تصوير في حب روجينا وأشرف ذكي – إتفرج

خضعت الفنانة روجينا لجلسة تصوير جديد بصحبة زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وظهر كل من روجينا وأشرف زكي في جلسة التصوير بشكل شبه رسمي، وظهر ذلك من خلال ملابسهما وأوضاع التصوير.

جدير بالذكر أن روجينا تخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “بنت السلطان” أول بطولة مطلقة لها، من تأليف أيمن سلامة.

يذكر أن روجينا عرض لها مؤخرا مسلسل “أسود فاتح” عبر منصة شاهد vip.

مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل ويدبأ عرضه الأحد المقبل على منصة “شاهد” vip.

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