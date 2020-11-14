تراند اليوم : هذا الشيئ يجعل إيمان العاصي تشعر بالأمان – إتفرج

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت العاصي مرتدية سويت شيرت مليئا بالألوان، وتميزت باستخدام مكياج جذاب أضاف سحرًا على ملامحها.

وكتبت إيمان العاصي تعليقا على صورتها قائلة: “بحبك مهما قالوا عنك.. الشتاء”.

يذكر أن إيمان العاصي اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن موافقتها على أي عمل مرهونة بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا.

وأضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناءً على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.