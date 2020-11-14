تراند اليوم : مفاجأة صادمة في إعلان فنانة شهيرة حملها بدون زواج

كشفت تقارير مفاجأة مدوية بشأن إعلان فنانة تونسية مؤخرا عن حملها خارج إطار الزواج، وذلك من خلال منشور لها أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع “إي تي بالعربي”، فإن مصادر مقربة من الممثلة التونسية، عائشة عطية، أوضحوا أن منشورها بشأن حملها “كاذب” ويأتي ضمن حملة لدعم الأمهات العازبات.

وأضافوا أنه سيتم تصوير دعاية هذه المبادرة الإجتماعية، غدا السبت والأحد في تونس.

وفي سياق متصل، أكدت أميمة العيارى الكرونيكور في برنامج “راف ماج” على “راديو إى أف أم” التونسى، أن ما أعلنته عائشة عطية ليس إلا حملة توعوية خاصة بالنساء العازبات.

وقالت العياري إن هناك معلومات شبه مؤكدة تقول إن عائشة عطية شاركت فى حملة تحسيسية مع “آس أو آس” من أجل عمل حملة تحسيسية خاصة بالأمهات العازبات والرضع الذين يولدون دون سند عائلي، وسوف تعلن قريبا على الحملة إلى هى فيها، ولامت العيارى، على عائشة عطية قائلة: “كانت تنجم تستغل الشهرة والناس الي اتبع فيها بطريقة أخرى”.

من جانبها، علقت المحامية التونسية سنية الدهماني، أنها كانت متأكدة من أن عائشة عطية غير حامل باعتبار أنه من المستحيلات أن تخرج فتاة حامل خارج إطار الزواج وتعلن حملها بالصور في ظل المجتمع التونسي، واعتبرت الدهماني أن هذه الحملة التوعوية غير متناسقة مع المجتمع وأرجعت عطية إلى الوراء.

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وفجرت الممثلة والمغنية التونسية، عائشة عطية (29 سنة)، مفاجأة من العيار الثقيل، الثلاثاء الماضي، بعدما كتبت على حسابها الرسمي على “إنستغرام” أنها حامل في الشهر الرابع، وأن هذا الحمل حدث “خارج نطاق الزواج”.

وكتب عائشة منشورا على حسابها الذي يتابعه أكثر من مليوني متابع، “حكايتي ماهيش (ليست) بعيدة على حكايات قبلي، وانشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، وعشنا قصة حب من طرفي أنا، وحبلت منو أما مشا وخلاني (تركني)… محبنيش… ومنعرش (لا أعرف) بش يستعرف ببنتي و الا لا هو سيعترف ببنتي أم لا)”.

وتابعت عائشة “بالقانون أكيد بش إكون بوها (هو أبوها). أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش (هو) يرحمني ولا بش يرحم بنتي”.

وأضافت: “..وأنا قادرة اليوم نعيشها، وكان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت؟”.

واستكملت: “إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، والا على طفلة اغتصبوها والا على صغير جا في “الحرام”، كلمة نكرها (نكرهها) خاتر إعايروك باها (بها) نهار آخر”. وقالت عائشة إنها قررت أن تطلق على ابنتها اسم “مايا” مؤكدة أن الطفلة لا ذنب لها فيما حدث.

