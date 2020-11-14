شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مثيرة وراء طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل وتيقة حصرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 09:59 مساءً - كشف معلومات صحفية تفاصيل جديدة في قضية طلاق الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل الذي وقع مؤخراً وأعلن عنه النجم المصري يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر موقع “ميوزك نيشن” اللبناني أن الفنانة بسمة بوسيل تزوجت قبل الفنان تامر حسني من زميلها في برنامج ستار أكاديمي الأردني يحيى صويص، وقال الموقع وفق ما نقلته صحيفة “المصري اليوم” إنه منذ تزوّجت بسمة بوسيل من النجم تامر حسني ابتعدت عن الفن وتفرّغت لزوجها وعائلتها وتربية ابنتهما “تاليا”، وبدأ الجمهور العربي العريض ينسى أنها كانت تمتهن الفن وينسى تفاصيل أخرى مثل أن علاقة جمعتها مع يحيى صويص.

وقالت بسمة في وقت سابق إن “يحيى أخ وصديق مقرّب، وكانت علاقتي به تختلف لأنه كان دائماً ‏يساندني ويمد يد المساعدة في أحلك الظروف، لهذا أنا أقدره وأحترمه وأكنّ له كل ‏مشاعر الأخوة والصداقة”.

Advertisements

وتابع الموقع أن الأخبار حول بسمة ويحيى لم تتخطّ علاقة بريئة، لكن وثيقةً مؤكدة وصلت للموقع تفيد بأن بسمة ويحيى تزوّجا في بيروت يوم 19-10-2010 بتمام الواحدة ظهراً بحضور شاهدَين وذلك على صداق مقداره 10 آلاف دولار أميركي.

ونشر الموقع الوثيقة وقال إنها ليست مزوّرة، ولا يعنينا أن نحلل أبعد من ذلك، فالحقيقة الوحيدة الأكيدة اليوم أن بسمة زوجة تامر حسني وأم طفلتهما والثلاثة يعيشون بسعادة كبيرة.

وكان الفنان تامر حسني أعلن، مساء الثلاثاء، انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مشيرًا إلى أن الانفصال جاء بشكل مفاجئ وفي هدوء تام بعد أن اتفق كلاهما على الانفصال، وأكد كل منهما استمرار علاقة الصداقة والود والاحترام المتبادل بينهما.

وأغلق تامر هاتفه الجوال ورفض الرد على أي رسائل تصل إليه، كما رفض مدير أعماله الرد، فيما أكدت مصادر مقربة أن الغيرة واختلاف الطباع ربما كانا وراء الانفصال المفاجئ للنجم المصري الشهير، مشيرة إلى أن تامر غير متواجد في القاهرة خلال الفترة الحالية.