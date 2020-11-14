شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تتراجع وتصف نانسى عجرم بـ"النجمة الكبيرة" بعد وصفها سابقا بـ"البيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، أنها تحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث متابعيها، ووصفها للنجمة نانسي عجرم في إحدى اللقاء التليفزيونية مؤخرا بـ"البنت البيبي"، غردت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة:"خليني احسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدى منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفنى. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

وأضافت :"يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إن نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس.. أنا أسبقها وهى تسبقني لأن هيدى هي المنافسة الشريفة".



اليسا عبر تويتر

يأتى ذلك بعدما قالت الفنانة نانسي عجرم عبر تويتر: "بفكروا إن المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأن ما تعود ينزل لمستوى السخافات"، مضيفة :"إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator ".

Advertisements



تغريدة للفنانة نانسي عجرم



نانسي عبر تويتر

ويبدو أن الفنانة نانسي عجرم قد غضبت من تصريحات النجمة إليسا خلال الاحتفال بمرور 20 عاماً على انطلاق مسيرتها الفنية عبر فضائية "mtv" التى قالت فيها :"هيفاء وهبي الشكل الحلو، وقدرت تكون ظاهرة، ونانسي عجرم هيك البنت البيبي إذا بدك.. وبعدين أنا ما بقدر أصنف حالي.. بس بعدين كل واحد أخذ خط، وفى وقت من الأوقات مكنتش انزعج إنهم يحطونى مع أسماء ولكن كنت أحب أقول أننى لا أقدم شغل مثل أحد".