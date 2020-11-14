شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار الجميلات : النجمة سوزان ترد على تهديدها بنشر أفلام عري لها.. و تتبرأ من مريانة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 14 نوفمبر 2020 08:59 مساءً - مجددا وكما هو عالم المشاهير فقد تصدرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، خلال الاسابيع القليلة الماضية مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل» في أعقاب تصريحاتها أثناء استضافتها في برنامج «راحت علينا» الذي يعرض على قناة لنا الفضائية.

ونفت سوزان نجم الدين أي علاقة لها مع مريانة نجم الدين التي تدعي أنها شقيقتها وتهددها بنشر فيديوهات إباحية لها.

وأشارت سوزان نجم الدين أنها لا تعرف مريانة نجم الدين ولا تمت لها بأي صلة، مؤكدة أن لديها أخت وحيدة اسمها ميساء وهي بعيدة عن الإعلام لأنها محجبة.

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وفي سياق آخر، نفت سوزان نجم الدين شائعات شراء جوائزها من أغلب المهرجانات والاحتفالات مؤكدة أنها تأخذ جوائزها بناء على عملها قائلة:«الحمدلله بعيون الحاسدين الله يكتر جوائزي ولي بحب بصفقلي ولي ما بحب بتنمر».

وأكدت سوزان نجم الدين خلال اللقاء أنها لم ترى أبنائها منذ خمس سنوات وتتواصل معهم من خلال حساباتها على السوشيال ميديا.

عادت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، مؤخرا، إلى الدراما المصرية من خلال مسلسل «ابن أصول» والذي قدمت خلاله شخصية الأم لشاب يجسد شخصيته حمادة هلال.

وقالت إنها لم تكن تشعر بالخوف من التجربة؛ لأن شخصية «صولا» التي تجسدها خلال العمل، هي شخصية امرأة جميلة أنجبت ابنها في سن صغيرة للغاية؛ فهى ليست امرأة عجوز وعلاقتها بابنها ليست مجرد علاقة أم ابنها، مشيرة إلى أن هذه الأمور حمستها لقبول المسلسل بالإضافة إلى أنها حريصة دائمًا على تقديم أدوار مختلفة وجديدة.