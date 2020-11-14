السبت 14 نوفمبر 2020

بعد إتهامها بالإحتفال بإنفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.. جليلة المغربية تكشف الحقيقة Advertisements

بعد الجدل الذي أثارته الفنانة ​جليله المغربيه​ بمطقع الفيديو، الذي إنتشر لها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص، وربطه البعض بشماتتها من إنفصال الفنان المصري تامر حسنى​ عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة ​بسمه بوسيل.



ردت جليلة على هذا الأمر وكشفت الحقيقة الكاملة، لسبب نشرها هذا الفيديو، وعلّقت: "حبايبي ومتابعيني به رجاء لا تقحمون اسمي مع أي شخص، أيا كان أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم ولا اللي خص بأحد.. ياريت تطلعوني من هالموضوع بليز، وبخصوص فيديوهات اليوم الفرحة اللي كنت فيها.. لإني رح أكون أول وجه عربي لبراند عالمي.

بإذن الله وحرفيًا كنت فرحانة من قلبي وحبيت أسويلكم إياها مفاجأة، والله يوفقني ويوفق الجميع، يارب". وجاء سبب ربط البعض بين فرحة جليلة وخبر إنفصال تامر وبسمة، بسبب الخلاف الذي كان قائماً بينهما، بعد إتهام جليلة لبسمة بخطف تامر منها، على الرغم أنهما كانا على علاقة حب.