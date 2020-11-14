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السبت 14 نوفمبر 2020
مقتل نجم عالمي بإطلاق نار على طريق سريع
قتل فنان الراب الأميركي ملفين نوبل، المعروف بإسم مو 3، في حادثة إطلاق نار وقعت بدالاس في تكساس الأميركية.
ونقل موقع Variety عن متحدث باسم إدارة الشرطة في دالاس، قوله: "في نحو الساعة 11 و55 دقيقة صباحاً كان رجل بالغ يسافر في اتجاه الشمال عندما اقترب منه أحد المشتبه بهم وهو يقود ما يُعتقد أنه سيارة داكنة اللون.
المشتبه به الذي وصف بأنه رجل أسود بالغ، أخرج من سيارته سلاحاً نارياً وبدأ يقترب من سيارة الضحية".
وأضاف: "خرج الضحية من سيارته وبدأ يركض جنوباً على الطريق السريع وطارده المشتبه به، وأطلق عدة رصاصات في اتجاهه".
وتابع أنه تم نقل الضحية إلى أحد مستشفيات المنطقة، وتوفي متأثراً بجراحه".
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