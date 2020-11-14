فضل شاكر ببث مباشر يعيش في غرفة ويعاني من ضيق التنفس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: أطل الفنان اللبناني فضل شاكر على متابعيه ببث مباشر عبر حسابه على الإنستغرام من محل إقامته في مخيم عين الحلوة بلبنان ليجيب عن أسئلتهم بكل صراحة وتقبل التعليقات الجارحة برحابة صدر.

اتهم الفنان اللبناني شخصيات بعينها بالتسبب في إختفائه عن الساحة الفنية وإفتعال مشاكل عديدة له. وأعرب الفنان عن إشتياقه لجمهوره ولمصر قائلاً: وحشتني مصر .. وياالله على جو مصر ".

وقال "شاكر" أنه يعيش في غرفة منذ سنوات في مخيم " عين الحوة " بلبنان ويعاني من ضيق التنفس، كما أنه لا يستطيع ممارسة الرياضة، لكنه في نفس الوقت قال " أبشروا " مؤكداً أنه سيتغلب على أي مشاكل ويعود للفن قريباً.

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وأضاف أنه سيفضح الأسماء التي عطلت مسيرته الفنيه وظلمته مشيراً إلى أنهم من "صيدا " ، و"بيروت" ، وقال : ياريت يطلعوا يقولوا أنا شو عملت ؟ ! وبانه سيثبت بأنه ليس كما حاولوا أن يروجوا عنه.

وكشف أنه حاول الاتصال مع مروان خوري بهدف التعاون معه لكنه لم يلق ردا، على ما يبدو بسبب انشغال خوري.

وعن حفلات “الأونلاين” بسبب كورونا، أوضح أنه يعتقد أنها حفلات نصب.

وكشف أنه يحضر لإنتاج أغان منفردة جديدة خلال الفترة المقبلة، تتنوع فيها اللهجات ما بين المصري والخليجي واللبناني والتركي أيضًا، وعن موعد طرحها قال: “صعب ننزل ألبومات في هذه الظروف، حتى الجو يرتاح ببلش أنزل أغاني”.