بسمة وتامر إنفصال أم خلاف؟

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها، بنشر خبر إنفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني من خلال خاصية القصص المصورة عبر حسابها على الإنستغرام، مطالبة متابعيها بعدم إرسال أي لقطات مصورة أو مقاطع فيديو له مع البنات، وأنهما يعملان حالياً على إنهاء إجرءات الطلاق.

الكلام الذي نشرته إنفعالي ويبدو كردة فعل قد تكون متسرعة منها سببها الغيرة، مما يشي بخلاف ربما يتغلبان عليه كما تغلبا على خلافات سابقة وصلت الى الاعلام.

بوسيل حذفت المنشور الذي قالت فيه: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي اي حاجة عشان مش فارقلي اي صور، وكمان أحب أعرفكوا إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق... لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة... بالتوفيق للجميع".

ثم اعادت نشره مرة إخرى مما يشي بأن ربما بأن تامر يحاول احتواء الموقف وربما تكون حذفت المنشور بطلب منه وعندما لم تصل لنتيجة معه اعادت نشره. بدليل انه لا يزال يلتزم الصمت تجاه تصريحها رغم الزوبعة التي اثارها.

المتابع لحساباتهما يجد انهما كانا بخير منذ أسابيع، وأن ما حرك الخلاف استيائها من الصور التي تم تداولها لتامر حسني، أخيراً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع معجباته، ورقصه معهن على أنغام أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وآخرها مقطع فيديو نشره تامر، عبر حسابه بموقع "إنستغرام" ظهر خلاله بإحدى الحفلات الخاصة وترقص أمامه فتاة بملابس مثيرة. ومن الواضح ان كلام متابعيها اثر بها واغضبها.

وعقب دقائق من إعلان بسمة بوسيل، وبتتبع حسابها بموقع "إنستغرام" تبين أنها ألغت متابعة تامر، بينما حذف الأخير فيديو نشره منذ أيام كان يرقص خلاله مع بعض الفتيات.

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كما قام صباح اليوم بنشر مقطع من أغنيته الأخيرة "كرهتني في الحب" يقول فيه: ألف سلامة طريقك وردي، وقتك عدى، وقتك فات" .

لكن تعليقات المتابعين الذين فسروا الأمر على أنه رسالة منه لزوجته دفعه لحذف المنشور.

يذكر ان بوسيل قبل اسابيع كانت قد عبرت عن حبها لزوجها بنشرها لصورة مشتركة عبر منشور لها على الانستغرام علقت عليها بالقول: "كل سنة وانت حبيبي".