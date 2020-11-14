شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إصابة أحمد رزق .. استمرار تصوير مسلسل "في يوم وليلة" لحين العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم إصابة النجم أحمد رزق أثناء تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "في يوم وليلة"، وتعرضه لشرخ في ركبته وحصوله على راحة تامة الأيام الحالية، إلا أن المخرجة شيرين عادل قررت استكمال مشاهد باقى الممثلين دون وجوده وحينما يعود رزق من أجازته المرضية يستكمل باقى تصوير مشاهده في الديكور الخاص به، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 35 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم، واخراج شيرين عادل.

وكان أحمد رزق، يصور بعض المشاهد داخل دار القضاء العالى بوسط البلد، وأثناء التصوير، انزلقت قدميه وسقط على الأرض، وسارع فريق العمل لنقله إلى المستشفى، وأجرا بعض الفحوصات والاشاعات، التى أوضحت تعرضه لشرخ فى الركبة، وطالبه الأطباء بالراحة لمدة أسبوع دون التحرك تماماً.

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يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.