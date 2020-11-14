شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العدل يعلن سلبية مسحته هو وابنته ريم من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج محمد العدل عن سلبية مسحته هو وابنته ريم العدل من فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، ليؤكد شفاءهما من الفيروس، وذلك بعدما كشفت ريم العدل في وقت سابق عن إصابتها بـ"كوفيد 19".

وكتب العدل عبر حسابه قائلاً: " الحمد لله أنا وريم.. نتيجة المسحة سلبية"، ثم شكر الطبيب المعالج له بسبب نصائح له الدائمة على مدار العشرة أيام الماضية".

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محمد العدل

وكانت مصممة الأزياء ريم العدل أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت ريم العدل قائلة: "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف.. بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابى وبعدها عملوا واحد تانى وطلع سلبى بس أنا هعزل نفسي كدة كدة لحد ما أتأكد مليون في المية، كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة ربنا يسلّم الجميع".

كما أكدت مصممة الأزياء ريم العدل أن إدارة مهرجان الجونة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل مع فيروس كورونا بشهادة وزارة الصحة، وأن أى فعاليات أخرى، لم تكن تخضع لمسئولية المهرجان، حيث علقت ريم عن محاولات البعض بإدانة مهرجان الجونة من خلال حسابها على فيس بوك قائلة، "امبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة.. لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. احنا فى وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسئولية أخلاقية يبلغ اللى حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".