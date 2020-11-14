شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يكشف لـ الخليج 365 قصة طرد عمار الشريعى له من "الموسيقيين".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب الشعبى محمود الليثى: "أنا كنت عضو منتسب وفى عام 2014، قالولى إن في لجنة عضو عامل موجودة في قاعة سيد درويش في الهرم، وكل الناس قالتلى روح وادخل الاختبارات وإن شاء الله هتنجح لأنك بتعرف تغنى كويس".

وأضاف الليثى، خلال فيديو خاص لـ"الخليج 365": "روحت لقيت اللجنة مكونة من قمة من النجوم منهم عمار الشريعى وإيمان البحر درويش كان هو النقيب وقتها ومصطفى كامل وهشام عباس في نقابة المهن الموسيقية، وبعد مادخلت اللجنة لقيتهم بيقولولى أنت جاى ليه فقلتلهم عشان أختبر عضو عامل".

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وتابع: "المهم الأستاذ عمار الشريعى قالهم خلوه يغنى يا جدعان ونسمعه وقالى غنى يابنى، وراح مصطفى كامل قالهم خلى الليثى يغنى (الأنبياء)، وبعدما غنتها قلتلهم أغنى جزء من أغنية (مال الهوى ياما) للمطربة الراحلة صباح، وبعد ما سمعها عمار الشريعى راح قايل للفنان إيمان البحر درويش اطرده اطرده انت نجحت يابنى، ففرحت جدا وقلتله ربنا يخليك ومشيت".

وطرح المطرب الشعبى محمود الليثى مؤخرا أغنيته الجديدة "قشطة بالزبادى" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى استعان من خلالها بالراقصة البرازيلية لورديانا، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للاطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى أكثر من 4 مليون مشاهدة حتى الان.

وقال المطرب الشعبى محمود الليثي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا سعيد جدا بدعم الجمهور ليا فى أغنية "قشطة بالزبادي" مع الراقصة لورديانة ويارب تفضلوا معايا وتنجحونا بعد ربنا سبحانه وتعالى لان إحنا من غيركوا مش هنعرف ننجح، وبشكر كل اخواتى اللى وقفوا جنبى فى الأغنية".

محمود الليثى طرح أكثر من أغنية الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الافلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.