شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وليلى علوى من وسط آثار سقارة: أقدم وأعظم وأول حضارة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة إلهام شاهين رسالة للعالم من وسط منطقة سقارة، أثناء تواجدها في مؤتمر الإعلان عن أكبر اكتشافات آثار 2020، والتي شهدت أكتر من100 تابوت و40 تمثالا فرعونيا، حيث نشرت عدة صور لها من مشاركتها اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين: "كل التحية والتقدير لمعالى وزير السياحة والآثار د. خالد العناني.. و د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.. أبهروا العالم بالاكتشافات الأثرية العظيمة.. مصر مليئة بكنوز الحضارة الفرعونية.. أقدم وأعظم وأول حضارة في التاريخ.. تحيا مصر".

بينما حرصت النجمة ليلي علوى على مشاركة متابعيها بمجموعة صور لها بصحبه الاكتشافات الأثرية عبر حسابها وكتبت: "شيء يدعو للفخر إن الواحد يحضر يوم مهم جدا في تاريخ بلدي وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكتر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة".

وأضافت ليلى علوى: "بشكر وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى، الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل للكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بيها العالم كله من وباء وفي انتظار بقية الاكتشافات في الايام المقبلة".

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وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعلن للعام الثالث على التوالى عن كشف أثرى كبير فى منطقة آثار سقارة، موضحا أهمية تلك المنطقة التى كان يدفن بها الملوك، كما دفن بها المواطنون العاديون وهى جبانة منف القديمة، والتى لم تبح عن 1% من كنوزها رغم كل هذه الاكتشافات.

وأوضح الدكتور خالد العنانى، أن ما تم الإعلان عنه ليس نهاية الكشف، وأعمال الحفائر مستمرة، وسوف نعلن عنها تباعا، مضيفا، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة الإعلان ن كشف أثرى جديد بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، بمنطقة آثار سقارة.

وأوضح الدكتور خالد العنانى أن الدولة تهتم بالملف الأثرى بشكل متميز للغاية، وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 متاحف فى دقيقة واحدة الأسبوع الماضى، وهذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم.