شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري لـ الخليج 365: أسرة أختى جالهم كورونا وزوجها يعانى مشاكل فى الصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة عبير صبري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن الحالة الصحية لأختها وزوجها، وابنتهما، وذلك بعدما نشرت بوست عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك طالبت فيه متابعيها بالدعاء لهم، حيث كتبت أنهم يمرون بتجربة صعبة مع فيروس كورونا.

الفنانة عبير صبري بدورها وخلال تصريحاتها قالت: "بيت أختي كله جاله كورونا، وللأسف زوجها حالته الصحية ليست جيدة، حيث يعانى من مشاكل في الصدر، اضطر على إثرها للذهاب إلى المستشفى، حيث تم حجزه فيها حالياً، في حين لم تعانى أختى وابنتها بنفس أعراضه، وبالتالى فهم يفرضون عليهم العزل المنزلي منذ اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا، الذى نتمنى أن يزول عليهم سريعا، وأن تمر تلك التجربة الصعبة بسرعة عليهم وعلى كل من يعانى من هذا الفيروس".



الفنانة عبير صبرى

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وكانت الفنانة عبير صبرى، هنأت قبل أيام الفنانة هنادى مهنا على حفل زفافها أمس الجمعة على الفنان أحمد خالد صالح، كما اعتذرت لها عن عدم حضور حفل زفافها بسبب حضورها مهرجان الجونة، خوفا من إصابتها بكورونا.



الفنانة عبير صبرى

وكتبت عبير صبرى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" مبروك نودي العروسة القمر مبروك هنادي مهنا وأحمد خالد صالح تتهنوا العمر كله سوا ياحبايبي كان نفسي احضر الفرح بس لسه راجعه من الجونة".