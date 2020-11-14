فن ومشاهير

لأول مرة لبلبة تروى قصة حبيب مجهول طلب الزواج منها منذ 20 سنة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة لبلبة تروى قصة حبيب مجهول طلب الزواج منها منذ 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم 14 نوفمبر من كل عام هو عيد ميلاد النجمة لبلبة، ويرسل إليها شخص ما باقة من الزهور، تحكى نونيا عن تلك القصة بالتفصيل وما هى حكاية ذلك الرجل الذى عرض عليها الزواج من 20 سنة ولكنها رفضت لأنه خيرها بين الفن والزواج فتزوجت الفن، ولكنه مازال محتفظا بإعجابه بها فيرسل لها الزهور فى كل يوم من كل عام يتزامن مع عيد ميلادها.

 

 

الفنانة الجميلة لبلبة هى صاحبة الابتسامة الدائمة، التى تشبه ابتسامة الموناليزا، فهى صانعة البهجة فى كل مكان تذهب إليه، فكل عام وفنانتنا العظيمة بكل خير وسعادة وصحة، لأنها بالفعل فنانة متميزة فنا وخلقا ودائما تتمتع بالسيرة العطرة فى الوسط الفنى وخارجه.

Advertisements

 

لبلبة والزميل جمال عبد الناصر في لقاء حصري لتليفزيون الخليج 365

 

لبلبة والزميل جمال عبد الناصر في لقاء حصري لتليفزيون الخليج 365

لبلبة هي الفنانة الأكثر موهبة التي قضت عمرها في الفن، فقد بدأت منذ عمر 5 سنوات ولم تعرف في حياتها غير الفن وهي الفنانة الشاملة التي تجيد كل فنون الأداء تغني وتمثل وترقص، هي الفنانة التي تبكينا وتضحكنا فهي بالفعل المبهرة التي لم تستطع فنانة مثلها أن تظل متواجدة في كل مراحل عمرها وتظل على القمة وتقدم البطولة حتى وقتنا هذا.

لبلبة مع فريق عمل تليفزيون الخليج 365
لبلبة مع فريق عمل تليفزيون الخليج 365

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة لبلبة تروى قصة حبيب مجهول طلب الزواج منها منذ 20 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا