لأول مرة لبلبة تروى قصة حبيب مجهول طلب الزواج منها منذ 20 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوم 14 نوفمبر من كل عام هو عيد ميلاد النجمة لبلبة، ويرسل إليها شخص ما باقة من الزهور، تحكى نونيا عن تلك القصة بالتفصيل وما هى حكاية ذلك الرجل الذى عرض عليها الزواج من 20 سنة ولكنها رفضت لأنه خيرها بين الفن والزواج فتزوجت الفن، ولكنه مازال محتفظا بإعجابه بها فيرسل لها الزهور فى كل يوم من كل عام يتزامن مع عيد ميلادها. الفنانة الجميلة لبلبة هى صاحبة الابتسامة الدائمة، التى تشبه ابتسامة الموناليزا، فهى صانعة البهجة فى كل مكان تذهب إليه، فكل عام وفنانتنا العظيمة بكل خير وسعادة وصحة، لأنها بالفعل فنانة متميزة فنا وخلقا ودائما تتمتع بالسيرة العطرة فى الوسط الفنى وخارجه. Advertisements لبلبة والزميل جمال عبد الناصر في لقاء حصري لتليفزيون الخليج 365 لبلبة هي الفنانة الأكثر موهبة التي قضت عمرها في الفن، فقد بدأت منذ عمر 5 سنوات ولم تعرف في حياتها غير الفن وهي الفنانة الشاملة التي تجيد كل فنون الأداء تغني وتمثل وترقص، هي الفنانة التي تبكينا وتضحكنا فهي بالفعل المبهرة التي لم تستطع فنانة مثلها أن تظل متواجدة في كل مراحل عمرها وتظل على القمة وتقدم البطولة حتى وقتنا هذا.

لبلبة مع فريق عمل تليفزيون الخليج 365

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