شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأمريكى كريس برات ينضم إلى طاقم فيلم "Thor: Love and Thunder" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير أجنبية، أن الممثل الأمريكى كريس برات سيعود لتأدية دوره بشخصية بيتر كويل، والمعروف أيضا باسم "ستار لورد"، فى فيلم " Thor: Love and Thunder"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كريس برات الذى يلعب دور البطولة فى سلسلة " Guardians of the Galaxy" فى كون مارفل السينمائى، سينضم إلى كريس هيمسورث وناتالى بورتمان وتيسا تومبسون وكريستيان بايل فى الجزء الجديد الذى يخرجه تايكا وايتيتي.

فيما أشارت The Hollywood Reporter إلى احتمالية أن ينضم أعضاء آخرون من الغارديانز إلى سلسلة فيلم Thor: Love and Thunder.

وفى وقت سابق، ذكرت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة Thor: Love and Thunder، أن البدء فى التصوير من جديد فى شهر مارس المقبل، بعد توقف تصوير الكثير من الأعمال بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم منذ عدة أشهر.

العمل يعد الثانى من سلسلة Thor، الذى يقوم وايتيتى بإخراجه، بعد فيلم Thor: Ragnarok، الذى طرح عام 2017، صرح وايتيتى " أن الجزء الرابع من Thor، سيجعل فيلم Thor: Ragnarok، يبدو وكأنه عمل ضعيف، حيث أن الجزء الجديد به العديد من التغييرات، بالإضافة إلى الحبكة التى تزيد من إثارته".

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واضاف وايتيتى " أن فيلم Thor: Ragnarok سيبدو وكأننا سألنا طفل عنده 10 سنوات، ماذا تريد فـ أجاب أنه يريد كل شىء، ولذلك فأن الفيلم سيحتوى على كل شىء يريده المشاهد".

وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذى عرض على شبكة نيتفلكس، إلى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتى، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد.

فيلم "Thor: Ragnarok"، الذى طرح فى 2017، يعد أكثر فيلم من سلسلة "Thor" وحقق مبلغ 853 مليون دولار فى شباك التذاكر من جميع أنحاء العالم.