شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الأمريكى جون إم تشو يتفاوض مع ديزنى لإخراج فيلم واقعى من "Lilo &Stitch" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى المخرج الأمريكى جون إم تشو، مفاوضات مع شركة ديزنى فى الوقت الراهن، للعمل على إخراج فيلما واقعيا من أفلام ديزنى الحية من " Lilo & Stitch"، وفقا لما ذكرته "هوليوود ريبورتر – reporter Hollywood" على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت "هوليوود ريبورتر" أن مخرج Crazy Rich Asians يواصل مفاوضاته مع شركة ديزنى لأفلام الأنيميشن من أجل إخراج وإدارة إعادة إنتاج أفلام ديزنى الحية من" Lilo & Stitch"، وذلك بعدما تم الإعلان فى وقت سابق من هذا العام بأن هذا الفيلم سيكون مزيجا بين التصوير الواقعى والـ CGI وسيتم تصوير فى هاواي.

بينما يعمل كل من دان لين وجوناثان إيريك من شركة الإنتاج " Rideback " على إنتاج الفيلم مع رايان هالبرين كمنتج تنفيذى، وهذه الشركة التى كانت تقف وراء إعادة إنتاج وإخراج فيلم " Aladdin" الواقعى الذى حصد أكثر من مليار دولار فى دور العرض السينمائى خلال 2019.

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يشار إلى أن الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 273 مليون دولار فى شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم عند طرحه فى 2002.

وفيلم " Lilo & Stitch" هو الأحدث فى سلسلة طويلة من أفلام ديزنى للبث الحى من أفلام الرسوم المتحركة الأصلية وتشمل المجموعة "سندريلا"، "الجميلة والوحش"، "علاء الدين"، وغيرهم.

كما يجرى البحث عن شريك لـ مايك فان ويس الذى انتهى من كتابة الحالية للمشروع، ويدور الفيلم حول فتاة من هاواى تدعى Lilo والرابطة التى نشأت بينها وبين مع مخلوق فضائى أزرق مدمر يدعى Stitch.