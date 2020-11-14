شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد مجدى الطيب يعلن شفاءه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناقد الفنى مجدى الطيب عن شفائه من فيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، حيث كشف ذلك عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، حين كتب : "يــا أصحابـى يا أهلى يا جيرانــى.. أنـا عـايـز أخـدكـم فى أحضانــــــــي".

وأضاف : "اليوم أتم الله سبحانه وتعالى على نعمه وأسبغ فضله، ومن عليه بالشفاء من "الفيروس" اللعين، بعدما أظهرت نتيجة المسحة الثانية تعافى من الإصابة بالمرض، بدعواتكم المخلصة، المباركة، وجهود طاقم أطباء مستشفى العجوزة. بقيادة الطبيب الانسان طارق السيد، ونائبه الجليل، وبرعاية كريمة من د. هالة زايد. وزيرة الصحة، وكل من ابتهل لله بالدعاء أن ينجينى من المحنة.

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الناقد مجدي الطيب

ثم قال: "اللهم لك الحمد والشكر ملء السموات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من بعد، اللهم لك الحمد والشكر، عدد ذرات الكون فى السموات والأرض، وما بينهما وما وراء ذلك،.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم كن لنا لا علينا، يا الله أن كان هذا الوباء بذنب فعلناه، فإنا تائبون لك ونادمون على ما فعلنا.

اللهم رضينا بقضائك وبما أرسلته لنا، فاجعلنا لك من الحامدين والشاكرين فى كل وقت وحين، يا كريم آمنّا مما نخاف، واشف مرضانا، وارحم ضعفهم، وردهم إليك ورد إليهم عافيتهم.. يا رحمن يا رحيم.

اللهم نسألك العفو والعافية، فى الأهل والمال، اللهم استرنا بسترك الجميل، وارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا فارج كل هم ويا كاشف كل غم، اللهم فرج همومنا ويسر لنا أمورنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم ارزقنا العفو والعافية إنك على كل شيء قدير.