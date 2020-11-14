شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تتوسط المساهمين فى الاكتشاف الأثرى الجديد بسقارة: فخورة بيكوا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة هالة صدقى بكل المساهمين في الاكتشاف الأثري الجديد داخل منطقة سقارة، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وهي تتوسطهم، وقالت إنها سعيدة للغاية بأن كل من توصلوا وساهموا في هذا الاكتشاف العظيم هم مصريين، وذلك رغم قدوم بعثات عديدة من كافة بلدان العالم إلا أنها لم تتوصل لهذا الإنجاز التي وصلت له أيادي مصرية.

وكانت النجمة ليلى علوى أعربت اليوم هي الأخري عن سعادتها لحضورها كشف أثرى جديد بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، بمنطقة آثار سقارة. وكتبت ليلى عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "شيء يدعو للفخر إن الواحد يحضر يوم مهم جدا فى تاريخ بلدى وحضارتها ويحضر الحدث التاريخي الأهم والأكبر في منطقة سقارة واكتشاف أكثر من 100 تابوت بخلاف الـ59 الذى تم اكتشافهم من قبل، بنفس المكان، لم يفتح على الإطلاق ومغلق منذ 2500 سنة.

واستكملت بتأكيدها على شكر وزارة السياحة والآثار، بقيادة الدكتور خالد العنانى، الدكتور مصطفى وزيرى، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل للكشف عن الكنوز المدفونة داخل منطقة سقارة الأثرية في ظل الظروف الصعبة اللى بيمر بيها العالم كله من وباء وفى انتظار بقية الاكتشافات في الأيام المقبلة".

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