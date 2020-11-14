شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يعتذر لهانى شاكر: واثق جدا فى طيبة قلبك وانك مش هتقبل إنى اتسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجدى مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بالفنان هانى شاكر، أمير الغنائى العربى ونقيب الموسيقيين، طالبا منه تقبل اعتذاره وإنقاذه من مصير السجن أو خراب عمله وأكل عيشه، طالبا منه أن يتقبل اعتذاره وتوجييه للطريق الصحيح.

وكتب بيكا، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "رسالة لأستاذ هانى شاكر، بتمنى منك أنك تقبل اعتذارى، وانك تعتبرنى زى ابنك أو أخوك الصغير، واثق جدا فى طيبة قلبك وانك مش هتقبل انى اتسجن أو حتى حياتى تدمر عشان بحب اكل عيشى، أتمنى ان تقبل اعتذارى وتوجهنى للصح".





وكان حمو بيكا، مغنى مهرجانات، قدم مؤخرا اعتذارا للفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، مردفا: "مكانش قصدى أعمل مشكلة وكل هدفى إنى أوصل صوتى لهانى شاكر، مكنتش أقصد أعمل أى حاجة تزعله".

Advertisements

وقال حمو بيكا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"مع الإعلامية لميس الحديدى، تعليقا على فيديو يعتذر فيه لهانى شاكر: "مش عامل الفيديو ده عشان القضية والحكم، طول عمرى بحب الناس والناس بتحبنى، ولو مكتوبلى اتحبس هتحبس ولو مكتوبلى براءة هاخد براءة، وهو زى أبويا وماينفعش أزعق لأبويا".

وتابع حمو بيكا: "المحامى عمل استئناف يوم 25، ولازم أحضر، هانى شاكر بحبه وهو محترم جدا، وهو يحطنى فى مقام ابنه، ولو أنا غلطت بتأسف له واعتذر له، وهفضل أعتذر له مدى حياتى، ربنا غفور رحيم ولازم كمان يغفرلى، واتوسطت لناس كتير ومحدش رد عليا".

واستكمل: "كتر المهاجمة عليا جابتلى حالة نفسية، ببص قدام المراية بقول هو أنا بلطجى ولا بعمل حاجة غلط خلونى بكلم نفسى، هو أنا غلط ولا الناس فاهمانى غلط، الناس فى الشارع بيحبونى، بيقولولى شخص طيب".

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدى حول إنشاء موقع لأخبار المهرجانات قال: "بعمل صفحة كبيرة عليها أكثر من 30 مليون بجيبها من برة، عشان ندافع عن نفسنا مش نهاجم حد".