تعرف على "دويتوهات" ألبوم مايلى سايروس الجديد " Plastic Hearts "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبى و عشاق النجمة العالمية مايلى سايروس إطلاق ألبومها الغنائئ الجديد و الذى يحمل اسم " Plastic Hearts " والمقرر إطلاقه يوم 27 نوفمبر الجارى، وهو الخبر الذى تصدرعدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " رولينج ستون " .
يضم ألبوم مايلى سايروس الجديد " Plastic Hearts " 12 أغنية، والألبوم المنتظر يضم تعاونات مميزة و مذهلة جمعت مايلى بعدد من أهم نجوم الغناء ومن أبرزهم النجمة العالمية دوا ليبا التى تحظى بشعبية كبيرة حول العالم حيث تجمعهن أغنية " Prisoner " .
كذلك تعاونت مايلى سايروس فى ألبومها الجديد مع المغنى الإنجليزى بيلى إيدول " Billy Idol " حيث تعاونا معا فى أغنية " Night Crawling " .
أما النجم الثالث الذى تعاونت معه مايلى سايروس فى " Plastic Hearts " هى مغنية الروك الامريكية جوان جيت ، و تجمعهن أغنية " Bad Karma " .
يذكر أن مايلى سايروس حققت نجاح مذهل خلال الفترة الماضية بأغنيتها " Midnight Sky " حيث حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء ، كما دخلت الاغنية بعدد من القوائم التصنيف الغنائية الهامة مثلا قوائم " بيلبورد " الشهيرة .
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