أول ظهور لتامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تداول عدد من رواد موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يرصد الظهور الأول للفنان تامر حسني بعد إعلان زوجته بسمة بوسيل انفصالهما.

يظهر تامر حسني في الفيديو رفقة مدير أعماله تامر يحيى، في إحدى مناطق القاهرة.

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر "ستوري إنستجرام"، وسرعان ما حذفت منشورها.

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وكتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".