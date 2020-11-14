"البهائم تحمل متاعنا".. أول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد إعلان انفصالها عن تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تواصل الفنانة المغربية بسمة بوسيل إثارة الجدل بعد إعلانها أمس الجمعة، انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر "ستوري إنستجرام"، وسرعان ما حذفت منشورها.

وفي أول تعليق لها عقب ذلك، شاركت بسمة بوسيل بعض الكلمات التي أثارت حيرة جمهورها، وكتبت عبر "ستوري إنستجرام": "قبل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك، سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، فاجأت الجميع بإعلان انفصالها عن النجم تامر حسني، عبر "ستوري إنستجرام"، وكتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

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وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".



قصة خلاف تامر حسني وبسمة بوسيل الذي كاد أن يؤدي لانفصالهما قبل 6 سنوات