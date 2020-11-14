المنتج محمد العدل يعلن نتيجة مسحة كورونا هو ونجلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن المنتج محمد العدل تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وكذلك ابنته ريم العدل. كتب "العدل"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، :"الحمد لله أنا وريم نتيجة المسحة سلبية". وكانت ريم العدل ابنة المنتج محمد العدل أعلنت 4 نوفمبر الجاري عن إصابتها بكورونا.

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